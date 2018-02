Saakaszwili wyjechał do Holandii. Chce się tam osiedlić

Prawnik polityka Oscar Hammerstein poinformował w środę, że Saakaszwili planuje ubiegać się o holenderskie obywatelstwo. Z tego kraju pochodzi jego zona, Sndra Roelofs. „Politico” przypomina, że już w zeszłym roku holenderskie ministerstwo sprawiedliwości deklarowało chęć pomocy byłemu prezydentowi Gruzji i umożliwienie mu zdobycia obywatelstwa na mocy prawa mówiącego o łączeniu rodzin.

Z Ukrainy do Polski

Przypomnijmy, że były prezydent Gruzji oraz lider opozycyjnej ukraińskiej partii Ruch Nowych Sił Micheil Saakaszwili został zatrzymany w poniedziałek 12 lutego w Kijowie. Stamtąd polityka przewieziono czarterowym samolotem do Polski. Komentując te zajścia Saakaszwili stwierdził, że władze Gruzji boją się go jak diabeł święconej wody. – Jeśli chcieliby mojej ekstradycji, to zrobiliby to jeszcze wczoraj. Mówiłem też, że ani Gruzja, ani Ukraina nie mają wobec mnie żadnych poważnych oskarżeń – dodał polityk.

Saakaszwili podkreślił, że dzień wcześniej rozmawiał z kierownictwem polskiego MSWiA. – Z resortu zadzwonili do mnie, gdy tylko wysiadłem z samolotu. Już w pierwszym pytaniu zapytano mnie, czy chcę wystąpić o azyl polityczny. Odpowiedziałem, że nie, nie będę prosić o żaden polityczny ratunek – zaznaczył polityk.