Piorun uderzył w kościół. Nie żyje 16 osób

Do biura chodzi w szpilkach, bo czuje się pewny i silny. Ten mężczyzna zaskoczył wszystkich swoim ubiorem

Ashley Maxwell-Lam na co dzień pracuje w korporacji. Biznesmen z firmy ubezpieczeniowej zwykle ubiera się w garnitur, ale wyróżnia go inny szczegół. 30-latek trzy razy w tygodniu wchodzi do biura w… tradycyjnych, kobiecych szpilkach.