Saudyjski książę zapowiada prace nad bombą atomową. Porównał przywódcę Iranu do Hitlera

– Nie ma żadnej wątpliwości, jeżeli Iran wyprodukuje bombę atomową, my również rozpoczniemy prace nad własną – ogłosił następca tronu Arabii Saudyjskiej, książę Mohammed ibn Salman. Zaznaczył jednak, że w innym wypadku jego kraj nie planuje rozwijania programu jądrowego. Skierował on także mocne słowa pod adresem rządzącego w Iranie ajatollaha Alego Chameneiego. – Chce on realizować takie same plany na Bliskim Wschodzie jak niegdyś Hitler w Europie. Wiele krajów nie zdawało sobie sprawy jak wielkie zagrożenie stanowi III Rzesza, dopóki nie wybuchła wojna. Nie chcę, aby analogiczne rzeczy zdarzyły się w naszym regionie – powiedział książę.

Rozmowa z saudyjskim księciem odbyła się w ramach programu „60 minut” na antenie CBS News. Jest to pierwszy wywiad od 2005 roku, jakiego udzielił członek rodziny królewskiej dla amerykańskich mediów. Całość romowy ma zostać wyemitowana 18 marca.

Iran kontra Arabia Saudyjska

Na Bliskim Wschodzie toczy się od lat rywalizacja o wpływy pomiędzy sunnicką Arabią Saudyjską a szyickim Iranem. W ostatnich miesiącach napięcie pomiędzy dwoma krajami wzrosło za sprawą wojny w Syrii oraz Jemenie. Iran w 2015 roku zdecydował się na ograniczenie swojego programu rozwoju zbrojeń atomowych, po negocjacjach ze światowymi potęgami. W styczniu 2018 roku prezydent USA Donald Trump zastosował złagodzenie sankcji wobec Teheranu, ale zaznaczył że „ostatni raz” idzie na podobne ustępstwa. Zarówno Iran jak i Arabia Saudyjska są sygnatariuszami układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.