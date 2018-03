Tragedia na Florydzie. Kamera nagrała moment zawalenia się kładki dla pieszych

Do tragedii doszło na moście dla pieszych, który w ubiegłą sobotę został oddany do użytku. Z informacji przekazanych przez lokalne władze wynika, że 8 samochodów zostało zmiażdżonych przez zawaloną kładkę. Policja już wstępnie podawała, że jest kilka ofiar śmiertelnych. CNN potwierdza, że zginęły co najmniej cztery osoby. Informacje o ofiarach przekazał szef straży pożarnej Dave Downey.

W sieci można znaleźć wiele zdjęć i nagrań z miejsca zdarzenia. Widać na nich, jak służby próbują dotrzeć do poszkodowanych. Z czasem pojawił się również materiał z kamer przemysłowych, które uchwyciły moment zawalenia się mostu.

Relacje świadków

– Usłyszeliśmy głośny huk i spojrzeliśmy za siebie. Most całkowicie się zawalił – powiedziała Isabella Carrasco, studentka z Uniwersytetu w Miami, która przeszła pod mostem i wsiadła do swojego samochodu. – Studenci medycyny byli pierwsi na miejscu. Przybiegli z pobliskiego budynku i zaczęli udzielać pomocy ofiarom – dodała.

Inny student, Kurt Baker stwierdził, że słyszał dźwięk, przypominający huk samolotu, który dosłownie „wstrząsnął ziemią”. – Kierowcy wyskoczyli ze swoich samochodów, aby pomóc ludziom, ale szybko zorientowali się, że mogą uratować tylko poszkodowanych w samochodach, którzy zostali częściowo przysypani – zaznaczył.

Przyspieszona budowa

„New York Times” informuje, że do katastrofy doszło po zaledwie 5 dniach od otwarcia kładki dla pieszych. Dziennik zaznacza, że inwestycja powstawała w przyspieszonym trybie i miała umożliwić studentom bezpieczne przejście nad jezdnią, składającą się z ośmiu pasów ruchu.

