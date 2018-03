Śmiertelny wypadek w trakcie występu Cirque du Soleil. „Cała widownia płakała”

W oświadczeniu The Cirque du Soleil Entertainment Group pisze, że akrobata powietrzny Yann Arnaud spadł na scenę z wysokości podczas show firmy „VOLTA”. Mężczyźnie natychmiastowo udzielono pierwszej pomocy i przewieziono go do szpitala, jednak nie udało się go uratować.

„Cała rodzina Cirque du Soleil jest zdruzgotana tą tragedią” – przekazał prezes firmy Daniel Lamarre. „Yann był z nami od ponad 15 lat. Wszyscy, którzy mieli okazję go poznać, go kochali” – czytamy. Podano, że firma jest gotowa udzielić pełnej i przejrzystej informacji władzom podczas śledztwa dotyczącego zdarzenia.

W wyniku śmierci akrobaty, dwa ostatnie występy „VOLTA”, które miały odbyć się w niedzielę w Tampie, zostały odwołane.

Jeden ze świadków zdarzenia w rozmowie z CNN przekazał, że było do okropne doświadczenie. – Widzieliśmy, jak próbował utrzymać się na linie. Słychać było, jak widownia płacze. Jaki jest koszt naszej rozrywki w tym momencie? – pytał mężczyzna.