Matka zabiła piątkę dzieci. Ich ciała chowała w zamrażarce

We francuskim Bordeaux rozpoczął się w poniedziałek 19 marca 2018 roku proces 38-letniej Ramony Canete, która została oskarżona o zamordowanie piątki swoich dzieci. Ich zwłoki kobieta ukryła w zamrażarce, która znajdowała się w jej domu we wsi Louchats. Ciało noworodka trzy lata temu znalazła nastoletnia córka Canete. Dziewczyna powiadomiła o całej sprawie swojego ojca Juana Carlosa Canete, który zaalarmował policję. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok okazało się, że dziecko urodziło się zaledwie 48 godzin wcześniej. Eksperci wykazali, że chłopiec urodził się zdrowy. Kiedy do domu rodziny Canete wkroczyła policja, odnaleziono jeszcze cztery ciała noworodków.

38-latka oraz jej mąż zostali aresztowani. Juan Carlos Canete został oskarżony o ukrywanie ciał i nie zgłoszenie przestępstwa policji. W toku śledztwa mężczyzna podkreślał, że o niczym nie wiedział, a żona ukrywała przed nim ciąże w latach 2005-2015. Śledczy dali wiarę jego zeznaniom i oczyścili go z zarzutów.