Bateria z iPhone'a wybuchła kobiecie prosto w twarz

Cała sytuacja została zarejestrowana przez kamery monitoringu. Na nagraniu widać jak telefon, który kobieta trzyma w ręce, nagle wybucha. Jak podaje New York Post, Chinka próbowała wymienić baterię w swoim smartfonie, ponieważ jej ładowanie zajmowało zbyt wiele czasu. Podczas wypadku ubierpiało ramię kobiety. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy odniosła ona jakiekolwiek inne obrażenia.

Klient ugryzł baterię od iPhone'a

To nie pierwszy tego typu przypadek. W styczniu pisaliśmy o przypadku innego chińskiego mężczyzny, który chciał wymienić baterię w swoim iPhonie. Klient oglądał towar dostępny w sklepie. W pewnym momencie wziął do rąk baterię, a później… włożył ją sobie do ust. To, co stało się potem, wyglądało jak kadr z filmu akcji. Doszło do wybuchu, który zwrócił uwagę wszystkich osób obecnych w sklepie. Na szczęście w wyniku eksplozji nikt nie został ranny. Nie ucierpiał też mężczyzna, który w nietypowy sposób chciał sprawdzić autentyczność baterii do iPhone’a. Do eksplozji miało też dojść w październiku ubiegłego roku na Tajwanie. Najnowszy iPhone 8 Plus zapalił się po podłączeniu do ładowarki.

