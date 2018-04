Zbliżają się narodziny dziecka Kate i Williama. Pałac Kensington podał szczegóły

Zespół medyczny prowadzony będzie przez Alana Farhinga i Guy'a Thrope-Beestona – którzy asystowali także przy porodzie drugiego dziecka pary – księżnej Charlotte.

W poniedziałek przed budynkiem rozstawiono bariery i ograniczenia parkingowe w ramach przygotowań do spodziewanego tłumu dziennikarzy i światowych mediów.

Dokładny termin narodzin dziecka, które będzie szóstym prawnukiem królowej Elżbiety, nie został ujawniony. Płeć dziecka również jest tajemnicą, także dla księcia i księżnej, którzy postanowili nie poznawać informacji na ten temat. Nowy potomek będzie piątym w linii do objęcia tronu, po swojej siostrze Charlotte oraz księciu Harrym. Zmiana prawa po ślubie Williama i Kate w 2011 roku dała kobietom takie same prawa do wstąpienia na tron, jakie mieli do tego czasu mężczyźni.

Galeria:

Ostatnie publiczne wystąpienie księżnej Kate przed porodem

Poddani mieli okazję spotkać się z księżną po raz ostatni przed rozwiązaniem w czwartek 22 marca. Kate pojawiła się u boku Williama, by uczestniczyć w obchodach związanych ze świętem Wspólnoty Narodów. Para książęca wzięła udział m.in. w meczu koszykówki na wózkach - William spróbował swoich sił na parkiecie, dopingowany przez żonę. Obydwoje uczestniczyli też w specjalnym quizie i charytatywnym lunchu. Na zdjęciach dokumentujących ostatnie publiczne wystąpienie Kate widać, że księżna tryskała humorem.