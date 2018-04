Ważył 400 kg. Konieczna była kuracja

Jak informuje portal infoglitz.com, ku uciesze i radości mieszkańców Mosquery, Didier Silva wrócił już do domu. 22-latek jest rozpoznawalną postacią w 16-tysięcznej miejscowości. Kolumbijczyk zasłynął tym, że jego waga przekroczyła 400 kg. Konieczne okazało się leczenie, do którego nie doszłoby jednak, gdyby nie uprzejmość szeregu organizacji. Waga mężczyzny uniemożliwiała normalny transport do kliniki, w związku z czym w sprawę zaangażowały się siły powietrzne, szkoła lotnictwa wojskowego oraz wolontariusze. Tym sposobem w grudniu 2017 roku Silva został przetransportowany do kliniki.

Zmiana nawyków

Tam 22-latek został poddany leczeniu. Początkowo planowano operację zmniejszania żołądka, jednak okazało się to niemożliwe ze względu na stan zdrowia mężczyzny. Lekarze postanowili więc, że zaczną pracować nad zmianą nawyków żywieniowych Silvy.

Jak wynika z raportu medycznego, pacjent wykazywał agresywne, kompulsywne zachowania żywieniowa i musiał poruszać się na „czworaka”, ponieważ jego nogi nie były w stanie utrzymać ciężaru ciała. Dzięki terapii Silba schudł ponad 20 kg. Leczenie zostało jednak przerwane, ponieważ mężczyzna zatęsknił za domem. Lekarze liczą na to, że po powrocie do rodzinnej miejscowości, 22-latek otrzyma konieczne wsparcie od rodziny.