McKayla Maroney: Larry Nassar molestował mnie setki razy

McKayla Maroney - dwukrotna medalistka olimpijska z Londynu, trzykrotna mistrzyni świata

McKayla Maroney mówiła, że po raz pierwszy Larry Nassar molestował ją, gdy miała 13 lat i zaznaczyła, że kontynuował to zachowanie "przy okazji każdej kolejnej wizyty", czyli setek spotkań w trakcie wielu lat. – Powiedział, że nikt tego nie zrozumie i że to coś, co trzeba poświęcić, aby dostać się na Olimpiadę – mówiła 22-letnia Maroney. – On nie mówił tego w sposób, który był złośliwy. Myślałam sobie, że w sumie to, co on mówi ma sens, bo przecież nie wierzyłam, że ktokolwiek mnie zrozumie – opowiadała.

Maroney, która zdobyła złoty medal drużynowy i srebrny medal w kategorii indywidualnej na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku, krytykowała również podczas wywiadu związek USA Gymnastics a także Michigan State Univeristy, gdzie zatrudniono Nassara.

McKayla Maroney była jedną z 156 kobiet, które zeznawały w styczniu podczas rozprawy dotyczącej Nassara. Były lekarz olimpijek skazany został na co najmniej 40 lat więzienia, a maksymalnie 175 lat. – Robienie tego, co dobre, nie zawsze jest łatwe. Ale muszę o tym opowiadać dla wszystkich kobiet i mając pod uwagę ich przyszłość – dodała.