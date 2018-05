Matka zmusiła ją do ślubu ze starszym mężczyzną. Jest decyzja sądu

CNN informuje, że to pierwszy przypadek w Wielkiej Brytanii, gdy sąd orzekł winę kobiety, która zmusiła swoją córkę do małżeństwa. Wprawdzie ustawodawstwo zakładające zakaz przymusowych małżeństwo zostało wprowadzone już w 2014 roku, ale jak dotąd nie odnotowano przypadków rozstrzygnięć na korzyść nastolatek zmuszanych do ślubu. Sprawa dotyczy 45-letniej kobiety i jej 18-letniej obecnie córki.

Wyjazd do Pakistanu

Kilka lat temu dziewczyna była elementem „kontraktu małżeńskiego” z niemal dwukrotnie starszym krewnym w Pakistanie. Nastolatka w wieku 13 lat zaszła w ciążę. Po powrocie do Wielkiej Brytanii przeszła zabieg aborcji, a lekarz zgłosił jej przypadek opiece społecznej. Później 18-latka została ponownie zabrana do Pakistanu pod pretekstem „wakacji rodzinnych”. Na miejscu matka zmusiła ją do małżeństwa. Dopiero po ślubie mogła powrócić do Wielkiej Brytanii.

Sąd w Birmingham uznał, że 45-latka jest winna wprowadzenia swojej córki w błąd i zabrania ją do Pakistanu pod pretekstem wakacji. Zarzucono jej także zmuszenie do małżeństwa. Dzisiaj ma zapaść wyrok w sprawie.

Z danych przekazanych przez Międzynarodową Organizację Pracy wynika, że w 2016 roku na całym świecie 15,4 milionów ludzi zostało zmuszonych do małżeństwa.

