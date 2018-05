We Francji pojawiły się drapieżne tropikalne robaki. Naukowcy ostrzegają

Nazwa "Hammerhead worms" ma związek z wyglądem robaka, który ma głowę przypominającą młotek (ang. hammer). Naukowcy zaznaczają, że mogę one mieć nawet 40 centymetrów długości. Posiadają tzw. "pełzającą podeszwę", która umożliwia im poruszanie się.

Mimo dużych rozmiarów, najprawdopodobniej stworzenie to jeszcze przez długi czas nie zostałoby zauważone, gdyby nie Jean-Lou Justine, zoolog z Francuskiego Narodowego Muzeum Historii Naturalnej. Jak tłumaczy naukowiec, ktoś wysłał mu e-mail z zapytaniem, co to może być i informacją, że zaobserwował go u siebie w ogrodzie. – Spojrzałem na to zdjęcie i pomyślałem: Cóż, to niemożliwe. We Francji nie ma takiego rodzaju zwierząt – opowiada. Jak mówi, początkowo myślał, że to żart, jednak dostawał coraz więcej zdjęć egzotycznych płazińców. Jak tłumaczy, w końcu zdecydował się sam zaobserwować na własne oczy skalę inwazji. W ciągu pięciu lat zebrał zapisy obserwować od ponad tysiąca ludzi z całego kraju. Jak tłumaczy, jest już przekonany, że we Francji są inwazyjne płazińce.

W związku z tym, że z najnowszych badań wynika, iż wszystkie płazińce są drapieżnikami, oznacza to, że stanowią poważne zagrożenie dla małych zwierząt zamieszkujących glebę, a także dla wszelkich ekologicznych procesów.