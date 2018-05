Korea Północna rozpoczęła burzenie poligonu atomowego

Jak podaje BBC, zagranicznym dziennikarzom m.in. z USA, Wielkiej Brytanii Chin czy Rosji kazano stawić się w ambasadzie KRLD w Pekinie. Władze Korei Północnej zażądały po 10 tys. dolarów od każdego amerykańskiego pracownika mediów, który chciał relacjonować zamknięcie północnokoreańskiego poligonu atomowego Punggye-ri. To właśnie w tym miejscu od 2006 roku przeprowadzono sześć podziemnych testów jądrowych. Najpotężniejsza detonacja odbyła się w 2016 roku, kiedy to wybuch bomby wodorowej doprowadził do trzęsienia ziemi o sile 6,3 stopni w skali Richtera.

Z relacji dziennikarzy wynika, że w czwartek 24 maja w regionie poligonu przez kilka godzin było słychać eksplozje. Większość z nich została przeprowadzona w podziemnych tunelach. Według geologów mogły one doprowadzić do trwałych uszkodzeń co sprawi, że z poligonu nie będzie już można korzystać. Co ciekawe, jak podaje The Telegraph, do monitorowania zamykania poligonu nie zaproszono międzynarodowych inspektorów. Zniszczone zostały również wieże strażnicze, które znajdowały się w pobliżu.

Decyzja Kim Dzong Una o zamknięciu miejsca badań jarowych jest postrzegana jako pozytywny krok przed planowanym spotkaniem z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

