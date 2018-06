Hollywoodzki aktor sprzedaje swój niesamowity dom. Tak mieszkał dwukrotny zdobywca Oscara

Dom pojawił się na stronach agencji nieruchomości Engel&Volkers Savannah. Trafił na rynek za 8,9 miliona dolarów. Rozciąga się na powierzchni 87 akrów i ma trzy oddzielne budynki zwane – „the Big House”, „the Oyster House” i „the Summer House” – które łączą się ze sobą, tworząc ogromną posiadłość z kilkunastoma pomieszczeniami.

Najbardziej charakterystycznym budynkiem na tym terenie jest Big House – dwupiętrowy dom z greckimi kolumnami, oknami sięgającymi od podłogi do sufitu i dużymi pokojami. Wejście do budynku rozciąga się od północnej strony rzeki Newport do wielkiej werandy domu. Można ponadto skorzystać z trzech oddzielnych ganków i dwóch tarasów. Dom ten ma powierzchnię 550 metrów kwadratowych. Ma cztery sypialnie, cztery łazienki i oddzielne toalety, dużą kuchnię, jadalnię, bibliotekę i salon.

Wyspa, na której leży posiadłość, zapewnia absolutną prywatność. Można się na nią dostać tylko na zaproszenie mieszkańców.