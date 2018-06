Są wyniki toksykologii Anthony'ego Bourdaina

Anthony Bourdain popełnił samobójstwo 8 czerwca. Od razu policja podawała, że popularny szef kuchni powiesił się, prawdopodobnie używając do tego paska od szlafroka. Jedyne, co chciano sprawdzić, to potencjalna obecność środków psychoaktywnych w jego ciele. Dziennikarze „New York Timesa” twierdzą, że z raportu toksykologicznego wynika, iż w jego ciele znaleziono tylko ślady nienarkotycznego środka leczniczego w prawidłowej, terapeutycznej dawce.

Samobójstwo Bourdaina

Bliski przyjaciel Bourdaina Eric Ripert, francuski szef kuchni, zauważył, że Bourdain nie otwiera drzwi swojego pokoju hotelowego i zawiadomił służby. Anthony Bourdain był we Francji, gdzie kręcono kolejną część programu dla stacji CNN. W oświadczeniu stacja potwierdziła, że pisarz popełnił samobójstwo. „Jego miłość do przygody, nowych znajomości, świetnych potraw i drinków oraz jego niesamowite opowieści o świecie stworzyły z niego unikalną postać. Nigdy nie przestawał zadziwiać nas swoim talentem i bardzo za nim tęsknimy. Nasze myśli są w tym czasie z jego córką i rodziną” – poinformowano.

Anthony Michael Bourdain zyskał rozgłos dzięki wydanej w 2000 roku autobiograficznej książce „Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly”. Na jej podstawie powstał później serial komediowy „Kill grill”. Prowadził programy kulinarno-podróżnicze takie jak: „Anthony Bourdain: No Reservations”, „The Layover oraz Anthony Bourdain: Parts Unknown”. Był też jurorem w brytyjskiej i amerykańskiej edycji programu „The Taste”.

