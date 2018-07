19-letnia modelka ugryziona przez rekina podczas sesji zdjęciowej

Studentka Uniwersytetu w Miami Katarina Zarutskie zajmuje się w wolnych chwilach modellingiem. 19-latka brała udział w wielu sesjach zdjęciowych, prowadzi również profil na Instagramie, który obserwuje ponad 24 tysiące użytkowników. Jakiś czas temu Zarutskie wybrała się z rodziną oraz chłopakiem na wakacje na Wyspy Bahama. Podczas podróży 19-latka wpadła na pomysł zrobienia sobie zdjęć z rekinami. Pływanie wśród tych ryb jest jedną z lokalnych atrakcji. Organizatorzy przedsięwzięcia twierdzą, że jest ono w pełni bezpieczne, ponieważ zwierzęta zostały wcześniej wytresowane, aby nie zrobić nikomu krzywdy.

Okazuje się jednak, że nie zawsze tak jest. Podczas sesji zdjęciowej ojciec chłopaka Katariny Zarutskie zauważył, że jeden z rekinów ugryzł dziewczynę w rękę. 19-latce udało się wyrwać ramię z uścisku i odpłynąć na bezpieczną odległość. Oprócz krwawiącej ręki nie odniosła żadnych poważniejszych obrażeń. – Po wszystkim doszłam do wniosku, że to nie było mądre. Uwierzyłam, że nic mi się nie stanie. W pogoni za idealnym zdjęciem naraziłam swoje zdrowie. To mogło się zakończyć tragicznie. Jestem przeszczęśliwa, że skończyło się tylko na ranie na ramieniu. To dla mnie wielka lekcja na przyszłość. Mam również apel do innych. Zastanówcie się, czy warto narażać życie lub zdrowie dla kilku lajków czy chwilowej popularności w sieci – opowiadała 19-latka w rozmowie z mediami.

