Najpierw oszronione rzęsy, teraz to. Za pomocą selfie pokazuje zmiany pogody

Jak przypomina „The Independent”, Anastasia Gruzdeva w styczniu 2018 roku opublikowała na Instagramie selfie, które szybko stało się viralem. Zdjęcie 25-latki mieszkającej w położonym na Syberii Jakucku było doskonałą ilustracją klimatu panującego w tym miejscu zimą. Pokryte szronem brwi i rzęsy były dowodem na to, że temperatury w regionie są naprawdę niskie. W momencie robienia zdjęcia słupek na termometrze wskazywał -50 stopni.

Wahania temperatur

Najnowsze zdjęcie Gruzdevej wskazuje, że klimat w Jakucku bywa zaskakujący. 25-latka pozuje do selfie w wianku z kwiatów. „The Independent” przypomina, że latem w tym regionie temperatura sięga nawet 40 stopni. Biorąc pod uwagę chłód, jaki panuje tam zimą, to czyni okolice Jakucka jednymi z najbardziej spolaryzowanych jeśli chodzi o klimat na świecie.

Wysokie amplitudy to nie wszystko. Gruzdeva na początku lipca zamieściła selfie z... komarami. Insekty występują w tym regionie od maja do września i stanowią uciążliwy problem dla mieszkańców. – To zdjęcie zrobiłam w kilka sekund. Po tym wskoczyłam na rower i uciekłam. Tak naprawdę, to nie czujesz ich, gdy siedzą ci na twarzy. Bardziej odczuwasz ich obecność na nogach, ramionach i plecach" – wyznała 25-latka w rozmowie z „Siberian Times”.

