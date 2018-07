Nowe stworzenie u wybrzeży Hawajów. To hybryda wieloryba i delfina

Naukowcy z Cascadia Research Collective zdołali sfotografować stworzenie już w sierpniu 2017 roku nieopodal wyspy Kauaʻi (amerykańska wyspa na Oceanie Spokojnym, należąca do archipelagu Hawaje). Dopiero teraz jednak powstał szczegółowy raport na ten temat. Główny badacz projektu Robin Baird przekazał, że był to prawdopodobnie pierwszy raz, gdy zaobserwowano stworzenie.

– Hybrydy między różnymi gatunkami wielorybów i delfinów obserwowano już wcześniej, jednak jest to pierwszy przypadek hybrydy między tymi dwoma konkretnymi gatunkami – przekazał Baird. Naukowiec tłumaczy, że „wygląd morfologiczny” skłonił badaczy do pobrania próbki do biopsji. Badania potwierdziły później, że zwierze jest hybrydą wieloryba i delfina.

Wszystko wskazuje na to, że doszło do zmieszania melonogłowa wielozębnego i delfina długonosego. Sprawa jest o tyle ciekawa, że melonogłowa wielozębnego bardzo rzadko można spotkać w wodach na tym terenie.

Czytaj także:

Zdjęcia na Instagramie zaczynają wyglądać tak samo? Przykładów jest mnóstwo