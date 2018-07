Zamachowiec z Manchesteru wcześniej uratowany został przez Royal Navy z Libii

Salman Abedi, który urodził się w Manchesterze, miał 19 lat, gdy ewakuowano go z libijskiej stolicy Trypolisu przez HMS Enterprise w sierpniu 2014 roku, wraz ze swoim młodszym bratem Hashemem i ponad setką innych obywateli brytyjskich. Statek zabrał pasażerów na Maltę, gdzie wsiedli do samolotu do Wielkiej Brytanii.

W oświadczeniu rzecznik brytyjskiego rządu potwierdził, że doszło do takiej akcji ratunkowej. „Podczas pogarszającego się stanu bezpieczeństwa w Linii w 2014 roku, Funkcjonariusze Służby Granicznej zostali wysłani w celu pomocy w ewakuacji brytyjskich obywateli i ich rodzin” – podał. W oświadczeniu podano ponadto, że w owym czasie rząd brytyjski polecił Brytyjczykom, aby opuścili Libię ze względu na dużą przemoc w Trypolisie i ofensywę wojskową przeciwko islamistycznym grupom.

Przed zamachem pojechał do Libii

Abedi był monitorowany przez brytyjskie służby bezpieczeństwa, gdy podróżował do Libii, jednak jego sprawa została zamknięta na miesiąc przed tym, jak został uratowany z Trypolisu. Dopiero po ataku w Manchesterze okazało się, że były student biznesu i zarządzania na trzy tygodnie przed tragedią był w Libii.

Salman Abedi dorastał w Manchesterze z rodzicami, po tym, jak uciekli oni z Libii. Jego ojciec, Ramadan, wrócił do Libii w 2011 roku po tym, jak rebelianci obalili rząd. Żona Ramadana Abedi dołączyła do niego na początku 2017 roku.

Hashem Abedi, brat Salmana, jest obecnie przetrzymywany w libijskim więzieniu. Rząd brytyjski zażądał jego ekstradycji, by stanął przed sądem za rzekome zaangażowanie w atak podczas koncertu Ariany Grande.