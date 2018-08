Meghan Markle kończy 37 lat. Księżna otrzyma niezwykły prezent z Polski

Aleksandra Kościkiewicz jest właścicielką marki "Alexandra K.", która tworzy luksusowe akcesoria przyjazne środowisku. Torebka polskiej projektantki w kolorze burgundowym, która kosztuje 1199 złotych, za pośrednictwem organizacji PETA trafi do Meghan Markle. O prezencie dla żony księcia Harry'ego napisało wiele mediów z branży modowej m.in. Glamour, Elle, InStyle czy Vanity Fair. Dziennikarze podkreślali, że torebka jest wykonana z ekologicznej skóry, co sprawia, że upominek jest zgodny z wyznawanymi przez księżną wartościami - żona księcia Harry'ego od wielu lat jest weganką.

Kim jest Meghan Markle?



Meghan Markle urodziła się 37 lat temu w Los Angeles. Jej rodzince – Doria Ragland i Thomas Markle, rozwiedli się, gdy Meghan była dzieckiem, a dziewczynkę wychowywała matka. Wybranka księcia Harry'ego jest córką ciemnoskórej kobiety i białego mężczyzny. Media podkreślają, że oficjalnie to pierwsza osoba, która identyfikuje się jako dwurasowa, i dołącza do brytyjskiej rodziny królewskiej. Meghan ma dwoje przyrodniego rodzeństwa – Samanthę Markle i Thomasa Markle Jr. Ksieżna ukończyła katolickie liceum, a później studiowała jednocześnie dwa kierunki – stosunki międzynarodowe i historię teatru w Northwestern University, którego absolwentką została w 2003 roku.



Pierwszym meżęm Meghan był Trevor Engelson. Para pobrała się na plaży na Jamajce w 2011 roku, a rozwiodła dwa lata później. Obecnie jako powód rozstania oficjalnie podawane są "różnice nie do pogodzenia". Co ciekawe, jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej fakt, że wybranka Harry'ego była wcześniej zamężna, mógłby stanowić niemały kłopot w świetle ich planowanego ślubu. W 1955 roku siostra królowej Elżbiety, Małgorzata została postawiona przez rodzinę przed wyborem – związek z rozwodnikiem albo przywileje królewskie. Wybrała to drugie.

Meghan Markle była wychowywana jako protestantka, ale przed ślubem z księciem Harrym przeszła na anglikanizm. Skromny chrzest odbył się w marcu, a ceremonię poprowadził Justin Welby, biskup Canterbury. W 2011 roku dołączyła do obsady serialu "Suits" ("W garniturach"), a rola przyniosła jej światową rozpoznawalność. Równocześnie angażowała się w działalność na rzecz praw kobiet i działalność charytatywną m.in. w organizacji World Vision.

Podobnie jak to było w przypadku księżnej Kate, tak i Meghan stała się obiektem zainteresowania mediów na całym świecie. Bacznie obserwowane są jej stylizacje, a już po pierwszych wystąpieniach publicznych widać było, że Meghan stawia na wyrazisty styl. Uwagę przykuwają jej eleganckie długie płaszcze i kapelusze. Ubrania, w których pokazuje się wybranka Harry'ego, wyprzedają się na pniu.