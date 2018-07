Meghan Markle złamała zasadę neutralności politycznej?

Podczas wizyty w Irlandii Meghan Markle rozmawiała m.in. z senator Catherine Noone z partii Fine Gael. Polityk napisała o tym w mediach społecznościowych. Miałam przyjemność spotkać się z księciem Harrym oraz księżną Sussex w rezydencji brytyjskiego ambasadora. Księżna i ja odbyłyśmy rozmowę na temat wyników przeprowadzonego referendum" – napisała Catherine Noone. Żona księcia Harry'ego miała jej powiedzieć, że jest zadowolona z wyników referendum dotyczącego aborcji i przyglądała się całej kampanii prowadzonej jeszcze przed głosowaniem.

Po tym, jak brytyjskie media oburzyły się słowami senator podkreślając, że członkowie rodziny królewskiej nie powinni zabierać głosu w sprawach politycznych i powinni być absolutnie neutralni, Noone skasowała wpis i zastąpiła go jedynie podziękowaniami za spotkanie. W kolejnych postach Noone zaznaczała, że księżna była zainteresowana wynikami głosowania, jednak w żaden sposób ich nie komentowała.

Referendum w Irlandii

Uczestnicy majowego referendum w Irlandii pytani byli, czy chcą uchylić czy też zachować część konstytucji, która mówi o tym, że nienarodzone dziecko ma takie samo prawo do życia jak kobieta w ciąży. Za uchyleniem zapisu głosowało 66,4 procent osób biorących udział w referendum, natomiast 33,6 procent oddało głos na "nie".

Jak może zmienić się prawo?

Premier zapowiadał, że nowe prawo obejmować będzie możliwość przerywania ciąży do 12 tygodni od poczęcia bez podania powodu po konsultacji z lekarzem; prawo do aborcji do 24 tygodnia w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety oraz poważnego uszkodzenia płodu; nieograniczone czasowo prawo do przerywania ciąży, jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie życia kobiety lub śmiertelne uszkodzenie płodu.

