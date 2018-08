Nowe prawo już działa. Pierwsza kobieta ukarana za zasłanianie twarzy

Duński parlament w maju uchwalił ustawę zakazującą noszenia w miejscach publicznych islamskich strojów zasłaniających twarz. Nowe prawo weszło w życie 1 sierpnia. Jak podaje BBC, odnotowano już pierwszy przypadek ukarania kobiety za zasłanie twarzy.

1000 koron grzywny

Do zatrzymania doszło w jednym z centrów handlowych w północnej części Kopenhagi. Uwagę policjantów zwróciła 28-latka jadąca schodami ruchomymi. Funkcjonariusze poprosili kobietę o zdjęcie chusty zasłaniającej twarz. Gdy ta odmówiła, ukarali ją grzywną. Z raportu policji wynika, że wcześniej inna kobieta chciała zmusić 28-latkę do zdjęcia chusty. Kobiety zaczęły się szarpać, a materiał zakrywający twarz spadł na ziemię. 28-latka ponownie go założyła i wówczas podeszli do niej policjanci. Śledczy zabezpieczyli już nagrania z monitoringu, żeby sprawdzić, czy druga kobieta nie naruszyła nietykalności pierwszej.

„Każdy, kto publicznie zakrywa twarz elementem ubioru zostanie ukarany grzywną – brzmi fragment ustawy. Za przyjęciem nowego ograniczenia głosowało 75 parlamentarzystów, 30 było przeciw. Projekt został poparty m.in. przez socjaldemokratów i skrajnie prawicową Duńską Partię Ludową. Według „The Telegraph” każdy, kto złamie zakaz będzie musiał liczyć się z grzywną w wysokości 1000 koron (około 580 złotych). Jeśli dana osoba będzie przyłapana na łamaniu prawa po raz drugi, zapłaci karę wynoszącą 10 tys. koron lub trafi do więzienia nawet na pół roku. – Nie sądzę, by było wiele osób noszących burki w Danii, ale powinny być one karane grzywną – mówił jeszcze w lutym minister sprawiedliwości Soren Pape Poulsen.

Dania nie jest pierwszym państwem, które wprowadziło taki zakaz. Podobne przepisy wdrożyły wcześniej rządy Francji, Belgi, Holandii, Bułgarii oraz Bawarii w Niemczech.

