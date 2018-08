Nietypowe zdjęcia psów. Czworonogi pozują w... autach

Sandra Helsocht specjalizuje się w robieniu zdjęć psom. Na jej stronie internetowej można podziwiać fotografie, do których pozują właśnie popularne czworonogi. W ubiegłym roku artystka wpadła na pomysł zrealizowania nietypowego projektu. Jak przyznała w rozmowie z serwisem boredpanda.com, rozmawiając z właścicielami pupili dowiedziała się, że wielu z nich zabiera swoje zwierzęta w podróże samochodem. Okazuje się, że psy nie dość, że uwielbiają jazdę autem, to potrafią jeszcze w takiej scenerii pozować do zdjęcia.

Fotografia i psy

Helsocht sama o sobie mówi, że w jej życiu są dwie pasje: fotografia i psy. Najpierw zajmowała się fotografią analogową, a później skupiła się na cyfrowej. W ostatnich latach zafascynowała się komputerową edycją zdjęć. Regularnie uczęszcza na warsztaty i doskonali swoje umiejętności obsługi Photoshopa. Efekty jej starań widać w sesjach zdjęciowych z udziałem czworonogów. Właściciele pupili mogą korzystać z usług Helsocht i zamawiać sesje fotograficzne z udziałem swoich zwierząt.

