Dziwne zniknięcie współtwórcy WikiLeaks. Policja wszczęła dochodzenie

Informacja o zaginięciu Arjena Kamphuisa została zamieszczona w niedzielę na Twitterze WikiLeaks. Podano, że mężczyzna opuścił 20 sierpnia hotel w mieście Bodo na północy Norwegii. Wiadomo, że Kamphuis miał bilet na samolot odlatujący 22 sierpnia z Trondheim, miasta znajdującego się ponad 700 kilometrów na południe od Bodo. „Podróż pociągiem z Bodo do Trondheim trwa około 10 godzin” - czytamy. We wpisie na Twitterze zasugerowano, że mężczyzna zaginął w Bodo lub podczas podróży pociągiem, ponieważ nigdy nie wsiadł do samolotu.

Służby poinformowały, że poszukiwany ma 47 lat, 1,78 cm wzrostu, zwykle ubrany jest na czarno i nosi czarny plecak. Policja informuje, że zostało wszczęte dochodzenie w sprawie zaginięcia Kamphuisa, jednak na razie „nie spekuluje, co mogło mu się przydarzyć” .

WikiLeaks

WikiLeaks to witryna internetowa, która umożliwia publikowanie w sposób anonimowy dokumentów rządowych i korporacyjnych przez osoby chcące zasygnalizować działania niezgodne z prawem. Operatorzy witryny twierdzą, że niemożliwe jest wyśledzenie, skąd pochodzą wpisy. Działalność witryny rozpoczęła się w 2006 roku, a już w listopadzie 2007 zawierała 1,2 mln dokumentów.