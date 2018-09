Wypadek autokaru w Hiszpanii. Pięć osób nie żyje

Do wypadku doszło w Aviles w regionie Asturia w północno-zachodniej Hiszpanii. Z informacji Servicio de Emergencias del Principado de Asturias wynika, że autobus jadący w kierunku Oviedo uderzył nagle w betonowy słup. Na miejscu wypadku pracowały służby ratunkowe, które zajmowały się "uwolnieniem" znajdujących się w pojeździe pasażerów. Jak podaje El Mundo, cztery osoby zginęły na miejscu, a piąta ofiara zmarła w drodze do szpitala. w wyniku zdarzenia szesnaście osób zostało rannych, w tym pięć bardzo ciężko. Część poszkodowanych została zabrana do szpitala San Agustín śmigłowcami.

Policja oraz służby zajmują się wyjaśnienie przyczyn wypadku. Firma transportowa, do której należał autokar zapewniła, że 40-letni kierowca przeszedł niedawno badania lekarskie, a autobus nie tylko był wyposażony w nowoczesny system bezpieczeństwa, ale również przeszedł pozytywnie wszystkie testy oraz kontrole.