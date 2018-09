Czaszki 166 osób w masowym grobie. To ofiary karteli narkotykowych?

Prokurator generalny Jorge Winckler przekazał, że czaszki i inne szczątki były tam od co najmniej dwóch lat. Dokładna lokalizacja nie została ujawniona ze względów bezpieczeństwa.

Handlarze narkotyków od wielu lat stosują Veracruz jako miejsce składowania ciał swoich ofiar. W innym masowym grobie w tym miejscu w marcu 2017 roku znaleziono 250 czaszek.

Winckler przekazał dziennikarzom, że śledczy znaleźli też ponad 200 sztuk odzieży, ponad 100 dowodów i innych rzeczy osobistych. Podał, że urzędnicy koncentrują się na czaszkach, aby ustalić dokładną liczbę ofiar. W lokalizacji szczątek pomagają drony i radar penetracyjny. Wciąż na miejscu zdarzenia pracują eksperci medycyny sądowej. Winckler nie wyklucza, że zostaną znalezione kolejne ofiary.

Przemoc narkotykowa w Meksyku wzrosła w Meksyku od 2006 roku. Wówczas do walki z potężnymi kartelami wydelegowana została armia. Od tego czasu zginęło ponad 200 tys. osób, w tym rekordowy był ubiegły rok, w którym zginęło 28 702 osoby. Około 37 tysięcy innych osób zarejestrowanych jest jako zaginieni. Ofiary to zazwyczaj członkowie kartelu lub migranci zmierzający do Stanów Zjednoczonych, którzy odmówili przyłączenia się do kartelu.

