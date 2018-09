20-letni Polak zamordowany w Niemczech. Policja podała rysopis sprawcy

Do tragedii doszło w niedzielę 16 września około godz. 6 nad ranem. 20-letni Krystian został zaatakowany nożem przez nieznanego napastnika. Poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Nie udało się go uratować. Więcej informacji na temat ataku przekazał rzecznik policji z Kilonii - stolicy kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Z jego relacji wynika, że między napastnikiem a ofiarą najpierw doszło do szarpaniny, ale tło zdarzenia pozostaje niejasne.

Policja twierdzi, że sprawca mógł zostać ranny i podaje jego prawdopodobny rysopis. Mógł mieć około 30 lat i 1,80 m wzrostu. Rzekomo był dobrze zbudowany i ubrany w jasnoszarą kurtkę z kapturem. Miał „wygląd południowy” i kilkudniowy zarost.

Pracował w Niemczech od ponad roku

Jak podaje „Kieler Nachrichten”, atak miał miejsce na ulicy, przy której znajduje się meczet, poczta i urząd pracy. Śledczy zabezpieczyli tam dużo śladów krwi. Jeden z mieszkańców zauważył leżącego na ziemi 20-latka i po napaści próbował udzielić mu pomocy. Zamordowany Polak cieszył się dobrą opinią wśród społeczności w Niemczech. Z medialnych doniesień wynika, że 20-latek pracował u naszych zachodnich sąsiadów od ponad roku, a zarobione pieniądze wysyłał mamie, która w Polsce opiekuje się niepełnosprawnym synem.

