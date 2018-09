Księżna Meghan zdradziła niezwykły szczegół dotyczący swojej sukni ślubnej

Jak się okazuje, u księżnej był to wszyty w suknię kawałek materiału z kreacji, w której poszła na pierwszą randkę z księciem Harrym. – Gdzieś tutaj jest kawałek niebieskiego materiału, który wszyto wewnątrz – to moje „coś niebieskiego” . To tkanina z sukienki, którą założyłam na pierwszą randkę z Harrym – poinformowała księżna.

W zwiastunie serii pokazany jest też moment, gdy książę Harry rozmawia z młodymi ludźmi, którzy znaleźli się w Pałacu Buckingham w ramach inicjatywy Royal Household Caribbean Hospitality Scholarship. – Spędziliście więcej czasu w Pałacu Buckingham niż ja kiedykolwiek wcześniej. Wpadliście już na królową? Jeśli nagle wpadniecie na nią na korytarzu, nie panikujcie – radzi Harry. – Wiem, że będziecie. Wszyscy panikujemy – stwierdza po chwili.

Seria jest także pierwszym wywiadem telewizyjnym, w którym pojawia się księżna Meghan. Cała produkcja zostanie pokazana w Wielkiej Brytanii już 25 września na ITV. W Stanach obraz będzie wyemitowany 1 października na HBO i HBO Go.