Atak na Marinę Abramović. Napastnik roztrzaskał jej na głowie portret

Artystka została uderzona przez napastnika w głowę portretem z jej własną podobizną. Pokaz będzie trwał w muzeum Palazzo Strozzi do 20 stycznia. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie ataku.

Marina Abramović jest znana z wykorzystywania własnego ciała jako medium w swojej twórczości. Jednym z najbardziej znanych performansów z jej udziałem jest „Rhythm 0”, który odbył się w 1974 r. w Neapolu. Artystka stała nieruchomo przez sześć godzin w muzeum obok stołu, na którym znajdowały się m.in. ostre narzędzia, środki nasenne, płyny oraz naładowany pistolet. Widzowie po jakimś czasie zaczęli napastować artystkę – jeden z nich naciął jej szyję i zlizał z niej krew, inni rozcięli jej ubrania. W końcu jedna z osób przyłożyła artystce naładowany pistolet do skroni.

Marina Abramović i jej sztuka

„Ten performance ujawnił, jak szybko ktoś może się zmienić i porzucić człowieczeństwo, jeśli mu na to pozwolisz. Ktoś, kto nie walczy, staje się w oczach innych przedmiotem. To dowód na to, że część ludzi skrywa w sobie bardzo ciemne oblicze, które łatwo z normalnego zmienia się w potworne” – podsumowała występ z 1974 r. Abramović.

