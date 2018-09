Bill Cosby skazany za molestowanie seksualne. Słynny komik trafi do więzienia

Sześć miesięcy po tym, jak komik został uznany za winnego, sędzia Steven O'Neill z sądu w Norristown w Pensylwanii wydał wyrok w tej sprawie. Bill Cosby spędzi w więzieniu nie mniej niż trzy lata i nie więcej niż dziesięć lat. Oznacza to, że dopiero po trzech latach komik będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy taka opcja w ogóle będzie w jego przypadku możliwa. Obrońcy Cosby'ego próbowali wykorzystać jego wiek (aktor ma 81 lat) jako okoliczność łagodzącą i próbowali przekonać sąd do wyrażenia zgody na areszt domowy. Sąd jednak odrzucił taką możliwość. Komik trafi do więzienia ze skutkiem natychmiastowym. Będzie musiał się także poddać terapii dla osób, które dopuściły się przestępstw seksualnych, ponieważ sąd uznał go za „agresywnego przestępcę seksualnego”. Poniesie również koszty procesu sądowego oraz będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 25 tysięcy dolarów.

Sprawa Cosby'ego

W maju 2016 roku sąd w Norristown w Pensylwanii zdecydował, że 78-letni Cosby stanie przed sądem za napaść seksualną. Sędzia uznał, że w sprawie jest wystarczająco dużo dowodów. Sprawa dotyczy molestowania seksualnego. Zarzuty postawiła Andrea Constand, która ponad 11 lat temu była pracownikiem Temple University. Kobieta spędziła w domu aktora jeden wieczór w styczniu 2004 roku. Zeznała, że komik nalał jej wina i skłonił do połknięcia trzech niebieskich pigułek, po czym doprowadził do współżycia. – Ofiara nie wyraziła na żadną z czynności seksualnych zgody i zeznała, że nie była w stanie poruszać się, ani mówić, czuła się zmrożona i sparaliżowana – relacjonował Kevin R.Steele, zastępca prokuratora okręgowego.

Wcześniej dziennik „New York Times” opublikował protokoły zeznań, z których wynika, że Cosby przyznał się do nabywania tabletek Quaalude „z zamiarem podawania ich młodym kobietom, z którymi chciał uprawiać stosunki seksualne”. Potem 78-latek próbował zmieniać zeznania. Twierdził, że nie chodziło mu o „kobiety”, ale o „kobietę”. Do tej sytuacji miało dojść w Las Vegas w 1976 roku.

Zeznania kobiet

Ponad 50 kobiet złożyło zeznania, z których wynika, że znany komik miał je molestować seksualnie. Opowieści domniemanych ofiar aktora opierają się na tym samym schemacie. Cosby zdobywał ich zaufanie, interesował się ich życiem i obiecywał pomoc w zrobieniu kariery. Później zazwyczaj zapraszał je na kawę i na drinka, do którego wsypywał narkotyki. Aktor nie przyznawał się do winy. Cosby znany jest głównie z roli dr. Cliffa Huxtable'a, którego kreował w serialu "The Cosby Show" w latach 80. i 90. Jednak w ubiegłym roku częściowo z powodu tych oskarżeń jego kariera się załamała. Stacje telewizyjne wycofały się z projektów widowisk i seriali z jego udziałem.