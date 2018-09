Francja. Nożownik zabił szefa policji. Zaatakował przed ratuszem

O ataku we francuskim Rodez, do którego doszło około godz. 10 rano informuje portal thelocal.fr. Pascale Filoé został dźgnięty nożem co najmniej trzy razy. Szef policji trafił do szpitala, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Mężczyzna osierocił troje dzieci.

Sprawca ataku szybko został zatrzymany przez policję. Według thelocal.fr 39-latek próbował jeszcze ukryć się w pobliskim sklepie, ale kiedy zobaczył mundurowych rzekomo nie stawiał oporu. Wstępnie wiadomo, że napastnik pochodzący z Delty Rodanu był już znany policji, a w Rodez mieszkał od kilku miesięcy. Według miejscowej gazety „La Depeche”, mężczyzna został aresztowany 11 kwietnia za zniszczenie frontowych drzwi ratusza. Ta sama gazeta podała również, że 39-latek groził już wcześniej mundurowemu.

Do ataku na szefa lokalnej policji odniósł się na Twitterze francuski minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb, który zapewnił, że myślami jest z rodziną ofiary. „Biorę udział w żałobie mieszkańców Rodez po nikczemnym ataku wymierzonym w szefa policji” – napisał.

