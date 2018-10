Księżniczka straciła prawo do brytyjskiego tronu. Wszystko przez zmianę wyznania

Aleksandra Hanowerska jeszcze do niedawna była pretendentką do dwóch europejskich tronów. Ostatnio została jednak pozbawiona praw do tytułu w Wielkiej Brytanii. Stało się to po tym, jak zmieniła wyznanie.

Aleksandra Hanowerska ma 19 lat i jest członkiem rodziny królewskiej w Monako. Dzięki swojemu ojcu, Ernestowi Augustovi V, który jest potomkiem królowej Wiktorii, była także brana pod uwagę przy sukcesji do tronu Wielkiej Brytanii. To się jednak zmieni, ponieważ Aleksandra postanowiła przejść na katolicyzm. Ustawa o sukcesji przewiduje, że monarchą brytyjskim może zostać tylko osoba, która jest anglikaninem. Wiąże się to z tym, że królowa Elżbieta II jest głową Kościoła Anglikańskiego. Matka jest katoliczką Aleksandra, która wciąż jest 12. w linii sukcesji do tronu w Monako, zmieniając wyznanie poszła w ślady swojej matki. Księżniczka Karolina jest katoliczką, a jej mąż musiał w 1999 roku prosić Elżbietę II o zgodę na ślub z przedstawicielką innego Kościoła. Monarchini zgodę wydała, ale Ernest August stracił prawo do brytyjskiego tronu. Rodzice Aleksandry od kilku lat są w separacji. Przed ślubem z Karoliną Ernest August tworzył związek małżeński z pochodząca ze Szwajcarii Chantal Hochuli. Czytaj także:

