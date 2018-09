Żadna telewizja nie chce transmitować ślubu księżniczki Eugenii. Powód?

Z informacji „Daily Mail” wynika, że na ślub zaproszono znacznie więcej gości niż było obecnych na zaślubinach księcia Harry'ego i księżnej Meghan. Zamówiono ogromny namiot weselny ze szklanym parkietem i luksusowy catering. Wśród zaproszonych gości są m.in. David i Victoria Bekcham, George i Jamal Clooney, James Blunt, Cara Delevingne, Ellie Goulding czy Robbie Williams.

Wszystko wskazuje jednak na to, że żadna z telewizji nie chce transmitować imprezy. Wszystko przez to, że obawiają się, że nie będzie się on cieszył aż takim zainteresowaniem, jak ślub księcia Harry'ego i księżnej Meghan. Z informacji „Daily Mail” wynika, że na emisję naciskał książę Andrzej. Według portalu, stacja BBC, która od lat transmituje królewskie śluby, odrzuciła ofertę twierdząc, że prognoza oglądalności jest niezadowalająca. Pełną transmisją nie jest też zainteresowana Sky News. Skłania się ku temu jedynie telewizja ITV.

– Od samego początku założenie było takie, że ślub Eugenii musi być transmitowany przez telewizję. Planowano współpracę z BBC, która od lat ma „układy” z Pałacem Buckingham i do tej pory taka formuła się sprawdzała. Niestety, władze stacji uważają, że oglądalność nie będzie wystarczająca. Nikt nie chce ryzykować i wydawać pieniędzy, które mogłyby się nie zwrócić – twierdzi informator „Daily Mail”.

Zaręczyny w grudniu

Księżniczka Eugenia oraz jej wybranek 31-letni Jack Brooksbank zaręczyli się w grudniu 2017 roku w Nikaragui. Para jest ze sobą od sześciu lat. Narzeczeni poznali się podczas pobytu na nartach w szwajcarskim Verbier. Przez wiele miesięcy para tworzyła związek na odległość, ponieważ Eugenia pracowała na Manhattanie. Córka księcia Yorku Andrzeja oraz księżnej Sarah Feguson mieszka w pałacu Kensington i jest sąsiadką Williama i Kate. Jack Brooksbank od wielu lat jest menadżerem ekskluzywnego klubu nocnego Mahiki i marzy o stworzeniu własnej sieci lokali.

