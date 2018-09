Sondaż poparcia dla partii. Wolność w Sejmie, Kukiz'15 i PSL pod progiem wyborczym

Lekarze mówią o nich: „killer number one”. Na choroby krążenia umiera co roku 175 tys. Polaków

Killer number one - tak choroby serca nazywają lekarze. Dolegliwości serca jednak lekceważymy, a jak ognia boimy się nowotworów. Tymczasem to właśnie choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów Polek i Polaków. Co roku z tego...