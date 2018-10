Ludmiła Kozłowska oskarżana o zdradę stanu i oszustwa finansowe. Grozi jej 15 lat więzienia

Przypomnijmy, że Kozłowska została deportowana z terytorium Unii Europejskiej po wpisaniu jej do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) przez władze polskie. Tłumaczono wówczas, że stało się to na skutek otrzymania negatywnej opinii ABW dotyczącej wniosku Kozłowskiej o otrzymanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w UE. Wątpliwości ABW dotyczyły finansowania Fundacji Otwarty Dialog, prowadzonej przez Ukrainkę. Ta, mimo wpisania jej do SIS, została najpierw zaproszona przez niemieckie władze do Bundestagu, gdzie wygłosiła przemówienie. Później wystąpiła także w Parlamencie Europejskim. Ukraiński portal Stop Cor donosi, że o ile Kozłowska jest dobrze przyjmowana w kilku krajach Unii Europejskiej, to w ojczyźnie czekają ją problemy.

Jakie zarzuty?

Portal dotarł do dokumentów oddziału Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) na Zakarpaciu. Wynika z niego, że instytucja wszczęła postępowanie przeciwko Kozłowskiej. Zarzuca jej się naruszenie szeregu artykułów kodeksu karnego, w tym spisek „w celu gwałtownej zmiany lub obalenia konstytucyjnego”, zamach stanu czy też próbę „przejęcia władzy państwowej”.

Według służb szefowa Fundacji Otwarty Dialog miała także prowadzić działania zmierzające do zmiany granic Ukrainy, oraz popełniać oszustwa „na dużą skalę”. Grozi jej 15 lat więzienia. Przy okazji wspomniano, że dziennikarze portalu, którzy zajmują się głównie nagłaśnianiem afer korupcyjnych, próbowali porozmawiać z Kozłowską. Ta miała odmówić komentarza i zareagować agresywnie.