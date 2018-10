Zgwałcili 9-miesięczne niemowlę. Nagrywali całe zajście smartfonem

19-letni Isiah H. oraz 22-letni Daireus I. z Memphis w Tennessee w Stanach Zjednoczonych zostali oskarżeni przez amerykańską prokuraturę o zgwałcenie 9-miesięcznego niemowlęcia i wykorzystanie seksualne nieletniej osoby. Śledczych o sprawie powiadomiła matka dziecka, która przypadkowo natknęła się na filmik, na którym widać całe zajście. Chociaż jakość wykonanego telefonem komórkowym nagrania nie była wysoka, kobiecie udało się odnaleźć jednego ze sprawców na Facebooku. Dopiero wówczas możliwe było aresztowanie sprawców.

Jak podaje The Independent, 19-latek przyznał się do winy. Obaj mężczyźni trafili już do aresztu w hrabstwie Shelby, gdzie oczekują na wyrok sądu. Oburzenia tym, co się stało nie kryje rodzina Isiaha H. – To jest przerażające, jesteśmy wstrząśnięci. Przepraszamy z całego serca rodzinę pokrzywdzonego dziecka – mówił brat 19-latka. – Wiem, że moje dziecko było wtedy malutkie i może jeszcze nie pamiętać tego, że padło ofiarą napaści. Jednak jako matka już zawsze będę miała w głowię myśl, że ci mężczyźni zrobili coś tak strasznego – dodała matka niemowlaka.

