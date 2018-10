Potwór morski nową atrakcją portu. Przyciągnie turystów?

Jak podaje portal Metro USA, instalacja przedstawiającego olbrzymiego potwora morskiego pojawiła się w porcie morskim w Filadelfii. Obiekt oraz przylegające do niego tereny są dzierżawione przez Philadelphia Industrial Development Corporation (PIDC). Przedstawiciele firmy w rozmowie z mediami podkreślają, że nowa atrakcja ma zachęcić mieszkańców miasta do odwiedzenia portu. – Chcemy użyć sztuki i kultury, by stworzyć więzi ze społecznością – powiedziała Jennifer Tran z PIDC. – To jest zabawne i pozwala ludziom uruchamiać wyobraźnię. Niektórzy mogą myśleć, że potwór pochodzi z Delaware. Innym może się wydawać, że próbuje uciec z budynku – dodała.

„Sztuka atrakcyjna dla wszystkich”

Firma nawiązała współpracę z lokalnymi artystami, którzy są zrzeszeni w organizacji nazywanej Grupą X. Oprócz nich prace zlecono Filthy Lukerowi oraz Pedro Estrellasowi, którzy odpowiadają za projekt nowej atrakcji. Morski potwór ma 20 macek, z których każda ma 12 metrów. „Chcemy tworzyć sztukę atrakcyjną dla wszystkich” – przekazała Grupa X w oświadczeniu.