Słyszysz przerażające odgłosy? To mogą być ruszające się płyty lodowców

Naukowcy nagrali odgłosy wstrząsów sejsmicznych generowanych przez wiatr uderzający w lodowiec szelfowy Rossa na Antarktydzie. Wykryta częstotliwość dźwięku jest tak niska, że ludzie nie mogą go usłyszeć w naturalny sposób. Dzięki technicznej obróbce staje się to jednak możliwe.

Celem badań Juliena Chaputa i jego zespołu było poznanie fizycznych właściwości największego na świecie lodowca szelfowego Rossa, który jest wielkości Hiszpanii. Naukowcy zakopali 34 sejsmiczne czujniki głęboko pod warstwą śniegu na lodowcu Rossa. Monitorowały one sytuację od końca 2014 roku do początku 2017 roku. Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzono jednoznacznie, że śnieżna pokrywa, która izoluje lód znajdujący się poniżej, podlega ciągłemu ruchowi wywołanemu przez działanie wiejącego wiatru. Odkryto, że lodowiec niemal nieprzerwanie rusza się, a co za tym idzie – wydaje dźwięki.

– Podobnie jak gęsta, włochata skóra mamuta, górna warstwa pokrywy śnieżnej Antarktydy stanowi główną ochronę i broni przed niszczącym działaniem ocieplania się klimatu – twierdzi glacjolog Douglas MacAyeal, który nie brał udziału w badaniu, a jedynie skomentował ich wyniki.

Czytaj także:

Koszty produkcji piwa wzrosną dwukrotnie? Wszystko przez zmiany klimatu