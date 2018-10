Nowe informacje w sprawie eksplozji w szkole w Kerczu. Co najmniej...

W technikum w Kerczu na Półwyspie Krymskim doszło do wybuchu. Mowa jest o co najmniej 18 ofiarach śmiertelnych i ponad 50 rannych – podaje agencja Ria Nowosti. Rosyjskie służby początkowo twierdziły, że doszło do ataku terrorystycznego,...