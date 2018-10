Rosja wstrzymuje starty rakiet kosmicznych z załogą

Wiceszef rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos Siergiej Kriwalow poinformował w środę na konferencji prasowe, że do końca roku przeprowadzone zostaną trzy bezzałogowe starty rakiet kosmicznych. To reakcja na awarię, do której doszło 10 października podczas startu statku załogowego Sojuz MS-10.

Przypomnijmy, Sojuz wystartował z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie o godzinie 10:47 czasu środkowoeuropejskiego w czwartek 11 października. Na pokładzie znaleźli się astronauta NASA Nick Hague i Rosjanin Aleksiej Owczinin z agencji Roskosmos. Para kosmonautów miała dołączyć do trzyosobowej dotychczas Ekspedycji 57, która już wcześniej dotarła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tuż po starcie wystąpiły jedna problemy techniczne i konieczne było lądowanie awaryjne. Astronauci nie odnieśli żadnych poważniejszych obrażeń. Jak poinformował dziś na konferencji wiceszef Roskosmosu Siergiej Kriwalow, jak państwowa komisja badająca przyczyny awarii dokona jakiś ustaleń, wówczas przeprowadzony zostanie start załogowy z użyciem rakiety nośnej Sojuz-FG. Podkreślił jednak, że przed następnym załogowym startem, który wstępnie zaplanowano na początek grudnia, odbędą się co najmniej trzy starty rakiet bezzałogowych. Czytaj także:

