Podejrzane paczki m.in. u Obamów i Clintonów. Ewakuacja budynku CNN

Władze przechwyciły paczki wysłane do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy oraz kandydatki na ten urząd Hillary Clinton, która przegrała wybory prezydenckie z Donaldem Trumpem w 2016 roku. Według doniesień medialnych w paczkach mogły się znajdować urządzenia wybuchowe. Jak informują służby, nie wystąpiło ryzyko zagrożenia zdrowia bądź życia adresatów tych podejrzanych przesyłek. Wykryto je podczas rutynowego sprawdzania poczty.

Paczki, które miały dotrzeć do polityków były podobne do tej, którą kilka dni wcześniej znaleziono w pobliżu domu biznesmena i filantropa George’a Sorosa. Amerykańskie media informują, że podejrzaną przesyłkę wysłano także do Białego Domu i budynku CNN, w którym trwa ewakuacja.

Ładunek wybuchowy u George’a Sorosa

O sprawie napisał „New York Times”. Z informacji dziennikarzy wynika, że w pobliżu domu należącego do George'a Sorosa położonego w miejscowości Bedford, nieznany sprawca umieścił ładunek wybuchowy. Paczka została umiejscowiona w skrzynce na listy. Policję zawiadomiła jedna z osób pracujących w domu biznesmena. Pracownika zaniepokoiła bowiem zawartość paczki, która w jego opinii przypominała bombę. W oświadczeniu policji podkreślono, że pracownik Sorosa wyniósł urządzenie na zalesiony obszar, aby zniwelować niebezpieczeństwo. Podczas całej akcji Soros przebywał poza domem. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmie się FBI. Na chwilę obecną przekazano jedynie, że nie ma żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

