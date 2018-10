Ładunek wybuchowy obok domu George'a Sorosa

O sprawie napisał „New York Times”. Z informacji dziennikarzy wynika, że w pobliżu domu należącego do węgierskiego biznesmena i filantropa George'a Sorosa położonego w miejscowości Bedford, nieznany sprawca umieścił ładunek wybuchowy. Paczka została umiejscowiona w skrzynce na listy. Policję zawiadomiła jedna z osób pracujących w domu biznesmena. Pracownika zaniepokoiła bowiem zawartość paczki, która w jego opinii przypominała bombę. W oświadczeniu policji podkreślono, że pracownik Sorosa wyniósł urządzenie na zalesiony obszar, aby zniwelować niebezpieczeństwo. Podczas całej akcji Soros przebywał poza domem. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmie się FBI. Na chwilę obecną przekazano jedynie, że nie ma żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

Kim jest George Soros?

Soros urodził się w rodzinie węgierskich żydów. Jego ojciec był pisarzem piszącym w języku esperanto. Po wojnie w 1946 r. uciekł ze znajdujących się pod sowiecką dominacją Węgier korzystając z uczestnictwa w kongresie młodych esperantystów. W Anglii, gdzie zamieszkał, ukończył w 1952 r. London School of Economics. W 1956 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by zarobić, inwestując na rynku kapitałowym. Niespodziewanie odniósł wielki sukces finansowy, kupując akcje tzw. śmieciowych przedsiębiorstw (zajmujących się utylizacją śmieci).

Sławę największego spekulanta przyniosła mu akcja przeciw angielskiemu funtowi szterlingowi. Uważając, że jest on przewartościowany, 22 września 1992 roku dokonał operacji przeciw tej walucie, która w efekcie zmusiła Bank Anglii do wycofania funta z europejskiego węża walutowego. Operacja ta przyniosła Sorosowi miliard dolarów zysku. Sorosa oskarżano także o wywołanie kryzysu finansowego w krajach azjatyckich w 1997 r. Działalność dobroczynną prowadzi od wielu lat. W sumie fundacje Sorosa działają w ponad 50 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w Azji, Afryce, Ameryce Południowej i w Stanach Zjednoczonych, wspierając różnorodne inicjatywy edukacyjne i kulturalne, instytucje społeczeństwa otwartego. a także przedsięwzięcia związane z restrukturyzacją gospodarki.