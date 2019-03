Tajemnicza śmierć modelki, która obciążyła Berlusconiego. Została otruta substancją radioaktywną?

33-letnia Imane Fadil zmarła 1 marca w mediolańskim szpitalu, miesiąc po tym, jak trafiła tam z ostrym bólem brzucha. Wówczas przekazywała, że została otruta. Włoskie media podają, że mogła jej zostać podana jakaś substancja radioaktywna.

Fadil była kluczowym świadkiem w procesie Silvio Berlusconiego, który został oskarżony o seks z nieletnią prostytutką. 82-letni obecnie polityk, początkowo został skazany, a następnie uniewinniony w postępowaniu odwoławczym. Później skazany został za oszustwa podatkowe i skazany na prace społeczne.

Przemawiając w sobotę 16 marca Berlusconi stwierdził, że „zawsze to przykre, jak umiera młody człowiek” . Podkreślał, że nigdy nie spotkał i nie rozmawiał z Fadil. – To, co czytałem, że zeznawała w mojej sprawie, skłoniło mnie do wyciągnięcia wniosku, że wszystko wymyśliła, to było absurdalne – mówił.

Berlusconi, który pełnił funkcję premiera, wciąż jest obciążony szeregiem zarzutów, w tym m.in. dotyczących łapówek. Wszystkim oskarżeniom zaprzecza.

Prokurator generalny Mediolanu Francesco Greco powiedział agencji informacyjnej Reuters, że w dokumentacji medycznej pani Fadil pojawiło się „kilka anomalii”. – Lekarze nie doszli do jednoznacznych wniosków, co mogłoby wyjaśnić jej śmierć – powiedział.

Prokurator generalny Mediolanu Francesco Greco powiedział agencji informacyjnej Reuters, że w dokumentacji medycznej pani Fadil pojawiło się „kilka anomalii”. – Lekarze nie utożsamiali się z żadną patologią, która mogłaby wyjaśnić śmierć – powiedział.

Pisała książkę

Włoska gazeta „Corriere della Sera” poinformowała, że ​​szpital w Mediolanie wysłał próbki do specjalistycznego laboratorium, a wyniki sugerują obecność mieszanki substancji radioaktywnych, w tym kobaltu. Prokuratorzy włoscy nie potwierdzają tej wersji.

Włoskie media informują również, że Fadil, która miała być stałym gościem na domniemanych imprezach seksualnych Berlusconiego – pisała książkę o swoich doświadczeniach, a sędziowie prowadzący dochodzenie w sprawie jej śmierci otrzymali kopię manuskryptu.

Zeznania z 2012 roku

W 2012 roku Fadil opowiedziała przed sądem, jak wyglądały przyjęcia w rezydencji Berlusconiego w Arcore, w których sama także brała udział. Kobieta opisała imprezę, podczas której młoda radna regionu Lombardia i zarazem organizatorka zabaw Nicole Minetti oraz modelka-celebrytka Barbara Faggioli tańczyły ubrane w czarne habity z krzyżem i w nakrycie głowy typowe dla zakonnic. Według jej zeznania, w trakcie tego tańca obie rozebrały się do bielizny. W swoich zeznaniach Imane Fadil podkreśliła też, że niektóre z młodych kobiet uprawiały seks z ówczesnym premierem w zamian za hojne wynagrodzenie, jakie od niego otrzymywały.