Co widzicie na tych zdjęciach? Lepiej przyjrzeć się dwa razy

Nasz umysł jest dosłownie zalewany setkami obrazów. Sytuacje z dnia codziennego, kadry z filmów, znajome postaci czy dzieła sztuki wzbogacają pamięć, dzięki czemu dysponujemy gotowymi skojarzeniami. Nic więc dziwnego, że czasami spoglądając na dość oczywisty przedmiot czy zdarzenie, możemy widzieć zupełnie coś innego. Na tym właśnie polega skojarzenie, które czasami przybiera postać tzw. pareidolii.

Czym jest pareidolia?

Pareidolia jest niczym innym jak dopatrywaniem się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach. Nie jest to iluzja, ale skojarzenie bazujące na znanych nam obrazach. I tak patrząc na chmury możemy widzieć psa, a obserwując roślinę stojącą na parapecie dopatrywać się złowrogiego spojrzenia. Takie skojarzenia rodzą się, chociaż teoretycznie wiemy, że na niebie występują chmury, a nie czworonogi.

Często jest to zjawisko dotyczące szerszej grupy odbiorców, co raz po raz udowadniają internauci. Świadczą o tym fotografie zebrane na serwisie reddit, które zachęcają do zastanowienia się, co na pierwszy rzut oka widzimy na załączonym obrazku.

Czytaj także:

Niesamowite iluzje optyczne dziełem przypadku. Tu nic nie jest tym, czym wydaje się być