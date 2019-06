Finalistka „Mam talent” ponad 70 razy dźgnięta nożem. Jej chłopak uznany winnym morderstwa

Simonne Kerr została zamordowana w swoim domu w południowo-zachodnim Londynie 15 sierpnia 2018 roku. 31-latkę zaatakował jej chłopak, były żołnierz Desmond Sylva. Mężczyzna ponad 70 razy dźgnął nożem swoją partnerkę, po czym zadzwonił do brata i przyznał się do zabójstwa. Dopiero później wezwał służby ratunkowe. – Czy mogę prosić tu policję? Własnie popełniłem morderstwo. Jestem byłym żołnierzem i pogubiłem się psychicznie – mówił mężczyzna, którego głos zarejestrowano na nagraniu.

Twierdził, że działał w samoobronie

Jak podawała agencja Press Association, Sylva, który służył w Iraku i Kosowie, już w lutym przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci, ale ciągle podkreślał, że nie było to zabójstwo. 41-latek trafił później do szpitala psychiatrycznego, ponieważ miał myśli samobójcze i próbował odebrać sobie życie.

Chociaż oskarżony próbował od początku przekonywać wymiar sprawiedliwości do tego, że kierowały nim problemy psychiczne, to innego zdania był prokurator Oliver Glasgow. – Chciał odnowić seksualne kontakty z Simonne Kerr. Kiedy nie dostał tego, co chciał, stracił panowanie i eksplodował – wyjaśnił Glasgow. Innego zdania był 41-latek, który twierdził, że został zaatakowany przez partnerkę i działał w samoobronie. Śledczy nie dali wiary takim tłumaczeniom tym, bardziej, że kobieta nie miała przy sobie broni, a Silva był uzbrojony w 20-centymetrowy nóż. Jak podaje „The Independent”, 19 czerwca Sylva został uznany winnym zarzucanego mu morderstwa. Nie wiadomo jeszcze, jaki wyrok usłyszał.

Udział w „Mam talent”

Simonne Kerr była członkiem chóru National Health Service (NHS), czyli brytyjskiego odpowiednika Narodowego Funduszu Zdrowia. Na co dzień pracowała jako pielęgniarka w szpitalu świętego Tomasza w Londynie. Do finału „Mam talent” jej chór dostał się dzięki tzw. dzikiej karcie. Simonne śpiewała z grupą B Pocitive NHS od 2015 r. Dołączyła do zespołu niedługo po tym, jak jej syn zmarł na niedokrwistość sierpowatą. Chór wystąpił w popularnym programie telewizyjnym, ponieważ chciał w ten sposób promować krwiodawstwo.