Finalistka „Mam talent” zamordowana we własnym domu. Sprawca już usłyszał zarzuty

Simonne Kerr była członkiem chóru National Health Service (NHS), czyli brytyjskiego odpowiednika Narodowego Funduszu Zdrowia. Na co dzień pracowała jako pielęgniarka w szpitalu świętego Tomasza w Londynie. Do finału „Mam talent” jej chór dostał się dzięki tzw. dzikiej karcie. Simonne śpiewała z grupą B Pocitive NHS od 2015 r. Dołączyła do zespołu niedługo po tym, jak jej syn zmarł na niedokrwistość sierpowatą. Chór wystąpił w popularnym programie telewizyjnym, ponieważ chciał w ten sposób promować krwiodawstwo.

Jak podaje „Evening Standard”, Simonne Kerr została zamordowana w swoim domu w południowo-zachodnim Londynie w środę 15 sierpnia. Napastnik zaatakował kobietę nożem. Sprawcą okazał się 40-latek, który usłyszał już zarzut zabójstwa. Scotland Yard przekazał, że nie ma innych podejrzanych w tej sprawie.

Przedstawiciele brytyjskiej edycji „Mam talent” złożyli kondolencje rodzinie kobiety. „Byliśmy głęboko zasmuceni i zszokowani, kiedy dowiedzieliśmy się, że Simonne Kerr zmarła” – przekazano.

