Para uprawiała seks na parapecie. Kobieta nie żyje

Z relacji rosyjskiego portalu Fontaka, który powołuje się na świadka zdarzenia wynika, że w jednym z mieszkań w Petersburgu znajdującym się na dziewiątym piętrze, pięć osób - kobieta i czterech mężczyzn - spożywało alkohol. Wypite napoje wyskokowe do tego stopnia uderzyły im do głowy, że mimo obecności innych osób w lokalu, kobieta i jeden z mężczyzn nabrali ochoty na seks. Podczas stosunku na parapecie doszło jednak do tragedii. Para straciła równowagę i wypadła z okna.

Jeden z mężczyzn znajdujących się w mieszkaniu był na tyle trzeźwy, że wezwał policję. Funkcjonariusze stwierdzili zgon kobiety w wieku 25-30 lat. Co ciekawe, na miejscu zdarzenia nie znaleziono mężczyzny. Według portalu Fontaka kobieta zmarła, ponieważ uderzyła głową o asfalt. Jej towarzysz spadł na krzaki, co uratowało mu życie. Obawiając się policji uciekł z miejsca zdarzenia.

Obecnie trwają poszukiwania mężczyzny. Petersburska policja prowadzi także śledztwo mające na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci kobiety.

