Incydent w polskim konsulacie. Mężczyzna twierdził, że ma broń

Do zdarzenia doszło przed godziną 11 czasu lokalnego w czwartek 8 sierpnia. Jak podaje agencja Press Association, dwóch mężczyzn miało zachowywać się podejrzanie. Usman Qureshi, który był świadkiem zdarzenia, przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że jeden z nich był Polakiem. Mężczyzna wszedł do budynku i zaczął mówić, że ma granat lub nóż. – To przerażające, że coś takiego może zdarzyć się w centrum Manchesteru – dodał świadek.

Pracowników ewakuowano, a do konsulatu weszli uzbrojeni policjanci. Zatrzymali jednego z mężczyzn oraz sprawdzili teren. „Sytuacja jest już pod kontrolą. W sprawie incydentu zostanie wszczęte śledztwo. Konsulat jest już otwarty” – podano w oświadczeniu na twitterowym profilu instytucji. Pracownicy powrócili do budynku po godz. 13, a otoczenie budynku jeszcze przez jakiś czas patrolowała policja. Motywy postępowania mężczyzny nie są jeszcze znane. Lokalne media nie przekazały także, czy drugi z „podejrzanie” zachowujących się gości konsulatu również został zatrzymany.