Czarnoskóra modelka udzieliła wywiadu, opublikowano zdjęcie innej kobiety. „To nie przytrafiłoby się białym”

Sesje zdjęciowe, podróże i liczne wywiady – to rzeczywistość Adut Akech. Ostatnio modelka udzieliła wywiadu dziennikarzom „Who Magazine”. Podczas rozmowy poruszono istotne kwestie dotyczące tolerancji, a także sytuacji, w której znajdują się we współczesnym świecie uchodźcy. Niestety nie wszystko poszło po myśli Adut Akech. Nie kryła rozczarowania, gdy okazało się, że na zdjęciu dołączonym do wywiadu zamiast jej fotografii, znajduje się inna modelka Flavia Lazarus.

„To nie przytrafiłoby się białym modelom”

„Opublikowali duże zdjęcie, twierdząc, że to ja. Ale to była inna czarnoskóra dziewczyna” – napisała Adut Akech w oświadczeniu. „Nie tylko czuję się osobiście obrażona i lekceważona, ale także czuję, że okazano brak szacunku dla czarnoskórych osób. (…) To pokazuje, że ludzie są bardzo nieświadomi i ograniczeni. Myślą, że każda czarnoskóra dziewczyna lub Afrykańczyk wygląda tak samo” – napisała. Dodała, że „to nie przytrafiłoby się białym modelom”.

„Who Magazine” wydało oświadczenie w sprawie. Poinformowano, że agencja, która miała dostarczyć wraz z wywiadem zdjęcie modelki, popełniła błąd. Przedstawiciele „Who Magazine” przeprosili modelkę. „Przepraszamy również Flavię Lazarus za pomyłkę” – podano.

Czytaj także:

„Takie same, ale inne”. Bliźniaczki podbijają Instagram