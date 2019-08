Chart afgański chce zostać gwiazdą internetu. „Podziwiajcie mnie”

Coraz częściej właściciele zwierząt zakładają swoim pupilom konta w mediach społecznościowych. Nierzadko czworonogom udaje się przebić liczbą obserwujących swoich właścicieli. Od pewnego czasu swoją przygodę z Instagramem kontynuuje pewien chart afgański. „Podziwiajcie mnie” – podpisali jedno ze zdjęć psa jego właściciele. Trzeba przyznać, że naprawdę jest na co popatrzeć.

Chart afgański – cechy charakterystyczne

Chart afgański to rasa, która jest jedną z najstarszych ras psów. Zwierzaki zaliczające się do tej grupy są z natury bardzo aktywne. Charakteryzuje je żywe usposobienie. Zawsze chcą grać pierwsze skrzypce, dlatego też dążą do osiągnięcia dominacji nad innymi domowymi zwierzętami. Charty afgańskie odznaczają się jednak nie tylko żywiołowością, ale także wyjątkowym wyglądem. Mają długą, jedwabistą sierść, która wymaga szczegółowej pielęgnacji. Właściciele muszą pamiętać o wyczesywaniu zwierzaków, a także zapewnianiu im regularnych kąpieli.

